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09:00, 3 сентября 2024Бывший СССР

В ЛНР сообщили о взятии в огневой мешок подразделений ВСУ у Макеевки

Марочко: ВС России берут в огневой мешок подразделения ВСУ у Макеевки в ЛНР

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

У села Макеевка в Луганской народной республике (ЛНР) российские военные начали брать в огневой мешок подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

Он отметил, что добиться значительного улучшения своего тактического положения Вооруженные силы (ВС) России смогли за счет продвижения в направлении Петровского и Невского.

«Вокруг украинской группировки, находящейся в районе населенного пункта Макеевка, начал формироваться огневой мешок. Теперь противник вынужден отбивать не только лобовые атаки, но и прикрывать свои фланги, по которым мы наносим регулярные удары в режиме 24 на 7», — сказал эксперт.

Ранее Марочко сообщил, что российская авиация нанесла удар по пункту временного размещения солдат ВСУ в Купянске Харьковской области. Он отметил, что в результате авиаудара ВС России уничтожили более 30 украинских военных.

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      Александр Курбатов
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