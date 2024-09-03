В ЛНР сообщили о взятии в огневой мешок подразделений ВСУ у Макеевки

Марочко: ВС России берут в огневой мешок подразделения ВСУ у Макеевки в ЛНР

У села Макеевка в Луганской народной республике (ЛНР) российские военные начали брать в огневой мешок подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

Он отметил, что добиться значительного улучшения своего тактического положения Вооруженные силы (ВС) России смогли за счет продвижения в направлении Петровского и Невского.

«Вокруг украинской группировки, находящейся в районе населенного пункта Макеевка, начал формироваться огневой мешок. Теперь противник вынужден отбивать не только лобовые атаки, но и прикрывать свои фланги, по которым мы наносим регулярные удары в режиме 24 на 7», — сказал эксперт.

Ранее Марочко сообщил, что российская авиация нанесла удар по пункту временного размещения солдат ВСУ в Купянске Харьковской области. Он отметил, что в результате авиаудара ВС России уничтожили более 30 украинских военных.