В Минюсте высказались о влиянии смены названия канала на статус иноагента

Глава Минюста Чуйченко: смена названия канала не отменяет статус иноагента

Глава Министерства юстиции России Константин Чуйченко высказался о влиянии смены названия Telegram-канала, признанного иноагентом, на этот статус. Как пишет ТАСС, министр заявил, что переименование не отменяет статус иностранного агента.

По словам Чуйченко, сегодня некоторые незарегистрированные объединения лиц, ведущие деятельность в соцсетях, с помощью смены названия каналов пытаются избежать обязанностей, которые на них накладывает статус иноагента. Однако при изменении названия Telegram-канала правосубъектность не меняется, подчеркнул глава Минюста.

«Изменение имени не означает появления нового субъекта права. Субъект остался, остался и его статус иноагента, и связанные с этим статусом обязанности», — пояснил он.

Ранее Минюст признал иноагентом учредителя и издателя медиа «Медуза» (внесено Минюстом в реестр иноагентов; признано в РФ нежелательной организацией) Галину Тимченко. Уточнялось, что основательница издания принимала участие в материалах иностранных агентов, а также распространяла недостоверные сведения о решениях российских властей.

