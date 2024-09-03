В ООН выразили обеспокоенность из-за закона о запрете УПЦ на Украине

Представитель УВКПЧ ООН Шамдассани: запрет УПЦ Киевом вызывает обеспокоенность

Решение Киева о фактическом запрете Украинской православной церкви (УПЦ) в стране может не соответствовать международным стандартам в сфере защиты религиозных свобод. Обеспокоенность в связи с принятием нового закона выразила представитель Управления Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) ООН Равина Шамдассани, передает РИА Новости.

«Закон, принятый в конце августа, вызывает обеспокоенность по поводу соблюдения международного права в области прав человека», — сообщила чиновник.

Шамдассани добавила, что ведомству требуется время для подробного изучения закона и анализа последствий его принятия.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете деятельности связанных с Россией религиозных организаций 24 августа. Глава государства назвал закон «укреплением духовной независимости» Украины.

