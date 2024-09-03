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15:53, 3 сентября 2024Силовые структуры

Судимого поклонника ЧВК «Вагнер» заподозрили в краже 10 миллионов рублей

В Петербурге судимого поклонника ЧВК «Вагнер» заподозрили в краже 10 млн рублей

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Петербурге 54-летняя менеджер гостиницы обратилась в полицию и сообщила, что из ее дома похитили ювелирные изделия на более чем девять миллионов рублей, а также две тысячи долларов США и мобильный телефон. Об этом «Ленте.ру» рассказали в УМВД по городу.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»). По версии следствия, деньги и украшения вынесли из стоявшего на втором этаже дома сейфа.

«Фонтанка» сообщила, что кража произошла в период с 23 по 29 августа. К ней может быть причастен разнорабочий, который ранее работал на участке, много раз попадался на воровстве и даже был судим. На его странице во «ВКонтакте» большое количество постов, в которых восхваляют ЧВК «Вагнер», уточнило издание.

Ранее в Московской области полиция при помощи брошенного на улице окурка установила личность женщины, причастной к краже денег из квартиры 84-летнего жителя Сергиева Посада.

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      Варвара Митина
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