Судимого поклонника ЧВК «Вагнер» заподозрили в краже 10 миллионов рублей

В Петербурге судимого поклонника ЧВК «Вагнер» заподозрили в краже 10 млн рублей

В Петербурге 54-летняя менеджер гостиницы обратилась в полицию и сообщила, что из ее дома похитили ювелирные изделия на более чем девять миллионов рублей, а также две тысячи долларов США и мобильный телефон. Об этом «Ленте.ру» рассказали в УМВД по городу.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»). По версии следствия, деньги и украшения вынесли из стоявшего на втором этаже дома сейфа.

«Фонтанка» сообщила, что кража произошла в период с 23 по 29 августа. К ней может быть причастен разнорабочий, который ранее работал на участке, много раз попадался на воровстве и даже был судим. На его странице во «ВКонтакте» большое количество постов, в которых восхваляют ЧВК «Вагнер», уточнило издание.

Ранее в Московской области полиция при помощи брошенного на улице окурка установила личность женщины, причастной к краже денег из квартиры 84-летнего жителя Сергиева Посада.