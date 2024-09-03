В Польше не смогли за неделю найти якобы прилетевший с Украины беспилотник

В Польше за неделю не смогли найти беспилотник, якобы прилетевший с Украины

Польские военные за неделю не смогли найти беспилотник, который якобы прилетел на территорию страны с Украины. Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря оперативного командования вооруженных сил Польши Эва Злотницкая, передает РИА Новости.

«Восьмой день поисков закончился негативным результатом. Ничего не было найдено», — заявила Злотницкая.

По ее словам, оперативное командование приняло решение продолжить поиски беспилотника 3 сентября.

Ранее оперативный командующий видами вооруженных сил Польши генерал-майор Мацей Клиш сообщил, что на польскую территорию, предположительно, влетел беспилотник.

28 августа премьер-министр Польши заявил, что власти страны до сих пор не уверены, существует ли якобы прилетевший со стороны Украины неопознанный воздушный объект.