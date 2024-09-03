Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:40, 3 сентября 2024Мир

В Польше не смогли за неделю найти якобы прилетевший с Украины беспилотник

В Польше за неделю не смогли найти беспилотник, якобы прилетевший с Украины

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Польские военные за неделю не смогли найти беспилотник, который якобы прилетел на территорию страны с Украины. Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря оперативного командования вооруженных сил Польши Эва Злотницкая, передает РИА Новости.

«Восьмой день поисков закончился негативным результатом. Ничего не было найдено», — заявила Злотницкая.

По ее словам, оперативное командование приняло решение продолжить поиски беспилотника 3 сентября.

Ранее оперативный командующий видами вооруженных сил Польши генерал-майор Мацей Клиш сообщил, что на польскую территорию, предположительно, влетел беспилотник.

28 августа премьер-министр Польши заявил, что власти страны до сих пор не уверены, существует ли якобы прилетевший со стороны Украины неопознанный воздушный объект.

Что думаешь? Оцени!
      Елизавета Мытарева
      Обсудить
      Последние новости

      Лариса Долина попросила защиты у государства. Певице и ее семье угрожают расправой

      Осужденный за госизмену крымчанин рассказал о работе на ГУР

      На Украине сообщили о намерении Зеленского уволить Шурму

      Врач развеял миф о пользе пива для почек

      Долги россиян по кредиткам взлетели

      Российские военные взяли в полукольцо группировку ВСУ в ДНР

      В России призвали к экспериментам для борьбы с дронами ВСУ

      Популярная страна Азии досрочно отменила визы для россиян

      Культовая певица прокомментировала трагедию с рэпером Fatman Scoop

      Мигранты избили россиян после отказа их девушек в знакомстве с ними и попали на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше