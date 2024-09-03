В Полтаве прогремели два взрыва

В Полтаве на фоне воздушной тревоги прогремели два взрыва

В Полтаве в центральной части Украины прогремели два взрыва. Об этом сообщает местное отделение телеканала «Общественное».

«В областном центре местные жители слышали два звука взрыва. Они прозвучали около 09:10», — говорится в сообщении. При этом отмечается, что в направлении произошедших взрывов виден дым. Местные власти пока никак не комментировали произошедшее.

Кроме того, как следует из данных онлайн-карты воздушных тревог украинского министерства цифровой трансформации, взрывы в Полтаве произошли на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги.

Ранее глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что в результате взрывов поврежден объект критической инфраструктуры. По его словам, также пострадали газопровод и складское помещение.