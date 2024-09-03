В России 12-летняя девочка вышла на прогулку со шпицем и бесследно исчезла

В Буграх Ленобласти 12-летняя девочка вышла гулять со шпицем и исчезла

В городе Бугры во Всеволжском районе Ленинградской области 12-летняя девочка, находящаяся на домашнем обучении, вышла гулять со шпицем и бесследно исчезла. Об этом стало известно «Фонтанке».

Накануне в полицию обратилась мать пропавшей россиянки. Женщина поведала, что дочь-шестиклассница не вернулась с прогулки с собакой.

Оперативники установили, что девочка взяла с собой рюкзак. В день исчезновения она была одета в кофту и светлые шорты.

Родительница подчеркнула, что девочка никогда надолго не пропадала.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области пропавшую 12-летнюю школьницу нашли в колодце. Ребенка заметили у заброшенного здания рядом с Комсомольской площадью. Она не подавала признаков жизни.По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело.