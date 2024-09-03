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15:58, 3 сентября 2024Россия

В России 12-летняя девочка вышла на прогулку со шпицем и бесследно исчезла

В Буграх Ленобласти 12-летняя девочка вышла гулять со шпицем и исчезла

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В городе Бугры во Всеволжском районе Ленинградской области 12-летняя девочка, находящаяся на домашнем обучении, вышла гулять со шпицем и бесследно исчезла. Об этом стало известно «Фонтанке».

Накануне в полицию обратилась мать пропавшей россиянки. Женщина поведала, что дочь-шестиклассница не вернулась с прогулки с собакой.

Оперативники установили, что девочка взяла с собой рюкзак. В день исчезновения она была одета в кофту и светлые шорты.

Родительница подчеркнула, что девочка никогда надолго не пропадала.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области пропавшую 12-летнюю школьницу нашли в колодце. Ребенка заметили у заброшенного здания рядом с Комсомольской площадью. Она не подавала признаков жизни.По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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