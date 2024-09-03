В России появится школьная олимпиада по труду

В России с 2024 года начнут проводить школьную олимпиаду по труду

С 2024 года в России начнут проводить школьную олимпиаду по предмету труд (другое название — технология). Об этом стало известно из соответствующего приказа Минпросвещения, который опубликован на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что олимпиада по технологии будет проводиться по различным профилям. Среди них будут «Культура дома, дизайн и технология», «Техника, технология и техническое творчество», «Информационная безопасность», а также «Робототехника».

Ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов представил новые единые учебники по истории для 5-9-х классов.

По его словам, при создании учебников было взято за основу все лучшее из предыдущих версий. Также Кравцов заявил, что данные учебники будут интересны для чтения школьникам, и посоветовал родителям самим в этом удостовериться.