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19:29, 3 сентября 2024Россия

В России появится школьная олимпиада по труду

В России с 2024 года начнут проводить школьную олимпиаду по труду

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

С 2024 года в России начнут проводить школьную олимпиаду по предмету труд (другое название — технология). Об этом стало известно из соответствующего приказа Минпросвещения, который опубликован на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что олимпиада по технологии будет проводиться по различным профилям. Среди них будут «Культура дома, дизайн и технология», «Техника, технология и техническое творчество», «Информационная безопасность», а также «Робототехника».

Ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов представил новые единые учебники по истории для 5-9-х классов.

По его словам, при создании учебников было взято за основу все лучшее из предыдущих версий. Также Кравцов заявил, что данные учебники будут интересны для чтения школьникам, и посоветовал родителям самим в этом удостовериться.

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      Никита Абрамов
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