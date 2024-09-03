В России признали экстремистской и запретили распространять книгу «Сатанинская библия»

В Петербурге суд признал экстремистской книгу «Сатанинская библия»

В Петербурге суд признал экстремистской книгу «Сатанинская библия» под авторством Антона Шандора ЛаВей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Объединенной пресс-службе судов города.

Ее запретили к распространению на территории России. Сейчас книга размещена в интернете. По мнению экспертов, в ней есть сюжет, который пропагандирует религиозную контркультурную систему, ненависть и насилие. Решение суда направят в федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций и Министерство юстиции страны. Ведомства включат книгу в список экстремистских материалов, запрещенных к распространению.

Ранее в Петербурге суд признал экстремистскими три тома «Черной книги Сатаны» и книгу «Храм Крови. Легенды Пурпурного Города» (книги признаны экстремистскими и запрещены в России).