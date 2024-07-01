В России признали экстремистскими и запретил распространять четыре книги

В Петербурге суд признал экстремистскими 3 тома «Черной книги Сатаны»

В Петербурге суд признал экстремистскими три тома «Черной книги Сатаны» и книгу «Храм Крови. Легенды Пурпурного Города». Об этом сообщает РБК.

Прокуратура обнаружила в них пропаганду неполноценности «слабых людей» и унижения христиан. По мнению ведомства, эти книги могут спровоцировать политические, межэтнические, межконфессиональные или межнациональные конфликты.

Три тома «Черной книги Сатаны» сейчас можно прочитать онлайн. Автором значится человека под псевдонимом O.N.A.. Книгу «Храм Крови. Легенды Пурпурного Города» написала Маргарита Кристэль.

Ранее Верховный суд России, рассмотрев иск Министерства юстиции, запретил и признал экстремистской организацией «Антироссийское сепаратистское движение» (организация признана экстремистской и запрещена в России) и его структурные подразделения.