Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:05, 7 июня 2024Силовые структуры

Верховный суд признал экстремистским «Антироссийское сепаратистское движение»

Верховный суд РФ признал экстремистским «Антироссийское сепаратистское движение»

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Верховный суд России, рассмотрев иск Министерства юстиции, запретил и признал экстремистской организацией «Антироссийское сепаратистское движение» и его структурные подразделения. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно иску Минюста, запрещенное движение является международной общественной организацией, основная цель которой сводится к стремлению разрушить территориальную целостность и многонациональное единство России.

Ранее стало известно, что Федеральная служба по финансовому мониторингу внесла в реестр экстремистских движение «Я/мы Сергей Фургал».

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      Путин решил вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам. Такого не было с 2016 года

      Президент Зимбабве выступил против незаконных санкций

      Россиянка испугалась грабителей и снесла дождевой навес

      Президент Зимбабве назвал Путина своим дорогим братом

      Африканский лидер на ПМЭФ заявил о неприемлемости доминирования Запада

      Избыток госпомощи бизнесу сочли опасным для экономики

      Новак назвал мощность параллельного «Силе Сибири-2» нефтепровода

      В Британии заявили о недальновидной политике Запада в отношении России

      Российская стюардесса сделала фото в униформе и взбудоражила иностранцев

      Назван способ подавления дронов США над Черным морем

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше