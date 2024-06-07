Верховный суд признал экстремистским «Антироссийское сепаратистское движение»

Верховный суд РФ признал экстремистским «Антироссийское сепаратистское движение»

Верховный суд России, рассмотрев иск Министерства юстиции, запретил и признал экстремистской организацией «Антироссийское сепаратистское движение» и его структурные подразделения. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно иску Минюста, запрещенное движение является международной общественной организацией, основная цель которой сводится к стремлению разрушить территориальную целостность и многонациональное единство России.

Ранее стало известно, что Федеральная служба по финансовому мониторингу внесла в реестр экстремистских движение «Я/мы Сергей Фургал».