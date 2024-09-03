Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:11, 3 сентября 2024Мир

В России прокомментировали реакцию ЕС на вылазку Украины в Курскую область

Постпред РФ при ЕС Логвинов: Евросоюз сорвался с цепи в поддержке Украины

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Европейский союз (ЕС) продолжает оправдывать любые действия Украины, в том числе нападение на Курскую область и занятие международно признанных территорий России. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал исполняющий обязанности постоянного представителя России при Евросоюзе Кирилл Логвинов.

«Реакцию сложно передать иначе: ЕС в антироссийском порыве сорвался с цепи. Европейский союз в очередной раз подтвердил, что в "крестовом походе" против России оправдано абсолютно все, даже обыкновенный терроризм», — подчеркнул он.

При этом финансовая и военная поддержка Украины со стороны ЕС после вторжения украинских подразделений в Курскую область не изменилась. Помощь ЕС уже запланирована на годы вперед и не зависит от конкретных событий на фронте, сказал дипломат.

По его мнению, в ЕС уже давно считают нанесение поражения России своей важной целью.

Ранее стали известны общие объемы военной помощи, которые Европейский союз уже предоставил Украине.

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Попов
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине заявили о первом применении Россией гибрида ракеты и управляемой авиабомбы. Что это за оружие?

      Россиянин изнасиловал и похитил бывшую жену

      Коллегия Верховного суда Бразилии подтвердила приостановку работы соцсети X

      Надаль прокомментировал проваленные первой ракеткой мира допинг-тесты

      В России расширят производство электроники для МС-21 и SJ-100

      Волки-людоеды растерзали еще одного ребенка

      Дипломат увидел в действиях ЕС подготовку к прямому вооруженному конфликту с Россией

      В России прокомментировали реакцию ЕС на вылазку Украины в Курскую область

      Беспилотник сбили в российском регионе

      США подтвердило нападение на своих военных в Измире

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше