В России прокомментировали реакцию ЕС на вылазку Украины в Курскую область

Постпред РФ при ЕС Логвинов: Евросоюз сорвался с цепи в поддержке Украины

Европейский союз (ЕС) продолжает оправдывать любые действия Украины, в том числе нападение на Курскую область и занятие международно признанных территорий России. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал исполняющий обязанности постоянного представителя России при Евросоюзе Кирилл Логвинов.

«Реакцию сложно передать иначе: ЕС в антироссийском порыве сорвался с цепи. Европейский союз в очередной раз подтвердил, что в "крестовом походе" против России оправдано абсолютно все, даже обыкновенный терроризм», — подчеркнул он.

При этом финансовая и военная поддержка Украины со стороны ЕС после вторжения украинских подразделений в Курскую область не изменилась. Помощь ЕС уже запланирована на годы вперед и не зависит от конкретных событий на фронте, сказал дипломат.

По его мнению, в ЕС уже давно считают нанесение поражения России своей важной целью.

Ранее стали известны общие объемы военной помощи, которые Европейский союз уже предоставил Украине.