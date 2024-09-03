В России спрогнозировали курс Евросоюза к авторитаризму из-за одного политика

Постпред РФ при ЕС Логвинов: второй срок фон дер Ляйен запомнится жестким курсом

Второй срок Урсулы фон дер Ляйен на посту председателя Европейской комиссии запомнится жестким, авторитарным стилем руководства. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал исполняющий обязанности постоянного представителя России при Европейском союзе (ЕС) Кирилл Логвинов.

«Второму сроку полномочий Урсулы фон дер Ляйен будет свойственен крайне жесткий бескомпромиссный стиль правления. Многое, если не сказать все, в Брюсселе будет подчинено мировоззрению немки», — отметил он, спрогнозировав новый курс Еврокомиссии.

По словам дипломата, все альтернативные главе Еврокомиссии мнения будут дискредитироваться. Кульминацией деятельности Урсулы фон дер Ляйен в свою очередь станет предоставление больших полномочий евробюрократии и превращение ЕС в «централизованное псевдогосударство».

В свою очередь для России обновленный состав Европейской комиссии не принесет изменений. «Для России ровным счетом ничего не поменяется: противостояние нашей стране провозглашено залогом успеха дальнейшего развития проекта евроинтеграции», — пояснил Кирилл Логвинов.

Ранее в издании Politico второй срок Урсулы фон дер Ляйен сравнили с минным полем. Председателю Еврокомиссии придется уделять особое внимание конфликту на Украине и результатам президентских выборов в США.

