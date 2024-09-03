Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:01, 3 сентября 2024Россия

В России высказались о перспективе переговоров после завершения боев в Курской области

Сенатор Карасин назвал нецелесообразными переговоры в при боях под Курском
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

В условиях боев в Курской области вести переговоры с Украиной нецелесообразно, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о перспективе переговоров после завершения военных действий в приграничном регионе.

Вести переговоры с бандитами, которые фактически какими-то варварскими способами пытаются усилить свои позиции, очень сложно. С учетом того, что они ударили по соседнему с Украиной региону и убивают там мирных граждан, даже обстреливают наших хлеборубов, которые убирают урожай, в таких условиях вести переговоры нецелесообразно

Григорийй Карасинроссийский сенатор

«В то же время мы естественно готовы к любым контактам, которые будут способствовать решению тех задач, которые поставил перед собой наш народ, наш президент — решение задач специальной военной операции (СВО). Мы должны вымести неонацизм с Украины, эта задача должна быть решена. На этой основе мы наверняка будем вести переговоры с кем бы то ни было, включая международное сообщество, обсуждать эти вещи. К переговорам мы готовы, но при этих условиях», — сказал сенатор.

Как заявил президент России Владимир Путин, перед началом переговоров с Киевом необходимо стабилизировать обстановку в Курской области. По его словам, Москва всегда готова к диалогу. «Но надо, конечно, разобраться с этими бандитами (вторгшимися на территорию региона бойцами Вооруженных сил Украиныприм. «Ленты.ру») (...) и с их попытками дестабилизировать ситуацию», — сказал политик.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Приезжали сюда за "подачками"». Посол России рассказал о полученном украинскими чиновниками обещании от США

      В Госдуме назвали условие для повышения ключевой ставки до 20 процентов в сентябре

      В Германии уточнили позицию по ударам Украины вглубь России

      Военнопленный сообщил о работе над боеприпасами с хлорпикрином в лаборатории ВСУ

      В России высказались о перспективе переговоров после завершения боев в Курской области

      Парень высморкался и узнал неожиданную правду о собственном здоровье

      Дипломат объяснил причину давления ЕС на Павла Дурова

      Минобороны заявило о сбитом ударном дроне ВСУ над Курской областью

      В Минобороны заявили об остановке продвижения ВСУ в курском приграничье

      Военкор назвал «ключ от Угледара» для ВС России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше