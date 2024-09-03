В России высказались о перспективе переговоров после завершения боев в Курской области

Сенатор Карасин назвал нецелесообразными переговоры в при боях под Курском

В условиях боев в Курской области вести переговоры с Украиной нецелесообразно, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о перспективе переговоров после завершения военных действий в приграничном регионе.

Вести переговоры с бандитами, которые фактически какими-то варварскими способами пытаются усилить свои позиции, очень сложно. С учетом того, что они ударили по соседнему с Украиной региону и убивают там мирных граждан, даже обстреливают наших хлеборубов, которые убирают урожай, в таких условиях вести переговоры нецелесообразно Григорийй Карасин российский сенатор

«В то же время мы естественно готовы к любым контактам, которые будут способствовать решению тех задач, которые поставил перед собой наш народ, наш президент — решение задач специальной военной операции (СВО). Мы должны вымести неонацизм с Украины, эта задача должна быть решена. На этой основе мы наверняка будем вести переговоры с кем бы то ни было, включая международное сообщество, обсуждать эти вещи. К переговорам мы готовы, но при этих условиях», — сказал сенатор.

Как заявил президент России Владимир Путин, перед началом переговоров с Киевом необходимо стабилизировать обстановку в Курской области. По его словам, Москва всегда готова к диалогу. «Но надо, конечно, разобраться с этими бандитами (вторгшимися на территорию региона бойцами Вооруженных сил Украины — прим. «Ленты.ру») (...) и с их попытками дестабилизировать ситуацию», — сказал политик.