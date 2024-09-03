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10:10, 3 сентября 2024Россия

В российском городе мигранты пытались затащить в авто девушку с переломами

В Петербурге трое мигрантов пытались затащить в автомобиль девушку с переломами

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге трое мигрантов в Московском районе пытались затащить в автомобиль Lada 21-летнюю девушку с тяжелыми переломами, но им помешали сотрудники полиции, сообщила «Фонтанка».

По данным издания, накануне в полицию в российском городе поступило сообщение о том, что под окнами жилого дома лежит девушка. Обратившийся человек был убежден, что ее сбросили с верхнего этажа этого дома.

Прибывшие на место оперативники обнаружили пострадавшую в машине, рядом с ней были молодые люди из Киргизии. Троих не покалеченных доставили в отдел.

Иностранку на машине скорой доставили в больницу. Врачи диагностировали у нее различные травмы головы, груди и живота, а также перелом бедра. В тяжелом состоянии девушку поместили в реанимацию.

Ранее сообщалось, что в Москве в районе Свиблово 23-летний мигрант напал на 24-летнюю девушку и несколько раз ударил ее ножом по ноге и в живот из-за того, что она прекратила с ним общение.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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