В российском городе мигранты пытались затащить в авто девушку с переломами

В Петербурге трое мигрантов пытались затащить в автомобиль девушку с переломами

В Санкт-Петербурге трое мигрантов в Московском районе пытались затащить в автомобиль Lada 21-летнюю девушку с тяжелыми переломами, но им помешали сотрудники полиции, сообщила «Фонтанка».

По данным издания, накануне в полицию в российском городе поступило сообщение о том, что под окнами жилого дома лежит девушка. Обратившийся человек был убежден, что ее сбросили с верхнего этажа этого дома.

Прибывшие на место оперативники обнаружили пострадавшую в машине, рядом с ней были молодые люди из Киргизии. Троих не покалеченных доставили в отдел.

Иностранку на машине скорой доставили в больницу. Врачи диагностировали у нее различные травмы головы, груди и живота, а также перелом бедра. В тяжелом состоянии девушку поместили в реанимацию.

Ранее сообщалось, что в Москве в районе Свиблово 23-летний мигрант напал на 24-летнюю девушку и несколько раз ударил ее ножом по ноге и в живот из-за того, что она прекратила с ним общение.