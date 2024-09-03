В Сбере назвали самые популярные и опасные схемы мошенничества

Зампред Сбера: самыми опасными являются звонки мошенников под видом полиции и ЦБ

Самыми популярными и опасными схемами обмана россиян являются звонки мошенников по телефону и через мессенджеры. Об этом на полях Восточного экономического форума заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, его цитирует РИА Новости.

По словам представителя Сбера, звонки под видом сотрудников полиции и Центрального банка с необходимостью перевода денег на «безопасный» счет остаются актуальными. Злоумышленники либо выясняют данные карты, пароли из смс и другую информацию, чтобы украсть деньги, либо уговаривают потенциальную жертву самостоятельно снять или перевести им деньги, в некоторых случаях даже оформив кредит.

«Провоцируя людей самостоятельно совершить операцию, злоумышленники при общении подчеркивают, что не запрашивают никаких реквизитов и данных, таким образом вызывая дополнительное доверие жертвы», — назвал причины опасности подобных схем Кузнецов.

Ранее эксперт-аналитик «Банки.ру» Эряния Бочкина предупредила, что из-за нового закона, направленного на борьбу с мошенниками россияне могут столкнуться с ошибочной блокировкой своих банковских карт. О случаях блокировки всех имеющихся у клиента карт стало известно с конца июля, когда в силу вступили изменения в Законе о национальной платежной системе. По новой редакции документа банки, совершившие перевод мошенникам, обязаны вернуть средства при условии, что получатель денег есть в специальной базе ЦБ.