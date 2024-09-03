В Сбере рассказал о самой мощной в своей истории DDoS-атаке

Кузнецов: Сбербанк успешно пережил мощнейшую 13-часовую DDoS-атаку в конце июля

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что банк подвергся мощнейшей DDoS-атаке в своей истории. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.

Кузнецов рассказал о самой мощной в истории Сбербанка DDoS-атаке и подчеркнул, что она стала 13-часовой. По его словам, Сбер успешно пережил ее в конце июля.

«Эта атака особенна тем, что одновременно использовалась как инфраструктура ИТ-армии Украины, так и несколько сторонних бот-сетей», — сообщил он.

Представитель организации уточнил, что сторонние бот-сети состояли более чем из 62 тысяч устройств, больше половины из них находились в России. Кузнецов добавил, что клиенты Сбербанка не почувствовали последствия атаки, поскольку ее отразила служба кибербезопасности.