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23:50, 3 сентября 2024Интернет и СМИ

В Сбере рассказал о самой мощной в своей истории DDoS-атаке

Кузнецов: Сбербанк успешно пережил мощнейшую 13-часовую DDoS-атаку в конце июля

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что банк подвергся мощнейшей DDoS-атаке в своей истории. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.

Кузнецов рассказал о самой мощной в истории Сбербанка DDoS-атаке и подчеркнул, что она стала 13-часовой. По его словам, Сбер успешно пережил ее в конце июля.

«Эта атака особенна тем, что одновременно использовалась как инфраструктура ИТ-армии Украины, так и несколько сторонних бот-сетей», — сообщил он.

Представитель организации уточнил, что сторонние бот-сети состояли более чем из 62 тысяч устройств, больше половины из них находились в России. Кузнецов добавил, что клиенты Сбербанка не почувствовали последствия атаки, поскольку ее отразила служба кибербезопасности.

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      Марина Совина
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