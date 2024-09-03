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23:26, 3 сентября 2024Мир

В США прокомментировали политику по ударам ВСУ вглубь России

Белый дом исключил изменения политики по ударам ВСУ вглубь России оружием США

Фото: Daniel Becerril / Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США не намерены разрешать Украине использовать американское оружие для дальних ударов вглубь России. Ее слова приводит РИА Новости.

Жан-Пьер исключила изменения политики по ударам Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь России американским оружием. «Что касается нашей политики в части вашего вопроса, то ничего не поменялось и процесса изменений не происходит», — ответила она журналистам на соответствующий вопрос.

Ранее сообщалось, что в рамках поездки в США украинский президент Владимир Зеленский попытается в очередной раз получить согласие американских властей на удары дальнобойным оружием по России. Об этом написали авторы The Economist.

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