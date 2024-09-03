Economist: Зеленский еще раз попросит у США согласия на удары по России

В рамках поездки в США, которая состоится уже на следующей неделе, украинский президент Владимир Зеленский попытается в последний раз получить согласие американских властей на удары дальнобойным оружием по России. Об этом стало известно из статьи The Economist с заголовком «Американские ограничения на удары по России вредят Украине».

«Зеленскому скоро представится последний шанс убедить Байдена сменить свой подход до его ухода с должности (президента США. — прим. «Ленты.ру») во время их встречи в Нью-Йорке на следующей неделе», — подчеркнули в издании.

В случае, если Байден откажет украинскому главе, просьба Зеленского будет переадресована следующей администрации, которая рассмотрит данный вопрос после проведения ноябрьских выборов в стране.

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Зеленский заявил, что одного лишь разрешения ударов вглубь РФ без ракет недостаточно

Одного лишь разрешения на удары дальнобойным вооружением по российским территориям недостаточно. Для удовлетворения военных запросов Украины страны Запада должны предоставить стране и сами ракеты, подчеркнул глава государства Владимир Зеленский.

Только позволить — этого мало. Если одна только страна разрешила, а такие месседжи уже есть, мы должны знать, дала ли страна на данный момент соответствующее оружие. То есть нужно не только разрешение, нужно еще и оружие Владимир Зеленский президент Украины

Во время брифинга с голландским премьером Диком Схоофом он уточнил, что нужными Киеву ресурсами в данный момент располагают четыре страны, среди которых США, Великобритания, Франция и ФРГ. Политик добавил, что украинские власти настроены весьма оптимистично по данному вопросу.

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

В России просьбы Зеленского разрешить удары западным оружием по РФ назвали пиаром

Желание президента Украины Владимира Зеленского добиться от Запада разрешения наносить удары по российским территориям — это пиар. Свое мнение на этот счет высказал первый зампред Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Он мог бы идти на такие шаги, не устраивая постоянную информационную шумиху вокруг этой темы. Он ее устраивает ровно как элемент пиара, некой видимости торговли с Западом, где каждый играет свою роль. (…) Все это некая игра, чтобы тему Украины без конца поддерживать в информационном поле Дмитрий Новиков депутат Госдумы

Он напомнил о том, что до сих пор неизвестно, была ли атака Вооруженных сил Украины на Курскую область согласованным с Западом шагом. Тем не менее Новиков заметил, что удары Киева западным оружием по России, одобрены они были или нет, все равно не означают, что партнеры перестанут поддерживать Украину.

При этом в последнее время Западу стало все труднее выполнять данные Киеву обещания. В 2024 году страны НАТО заявили, что обеспечат Украине обновление «пострадавших от военных действий систем ПВО», однако этого до сих пор не произошло.