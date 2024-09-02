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23:20, 2 сентября 2024Мир

Западу стало труднее выполнять данные Украине обещания

Bloomberg: у западных союзников Украины трудности при выполнении обещаний

Фото: Reuters

Западные страны сталкиваются с трудностями при выполнении данных Украине обещаний по поставке вооружений. Об этом пишет Bloomberg.

Как отмечает агентство, ранее в этом году союзники Киева пообещали «укрепить пострадавшие от военных действий системы ПВО» Украины, однако некоторые государства — члены НАТО все еще не выполнили свои обязательства. В то же время темп производства вооружений в России «зачастую опережает скорость поставок военной помощи Киеву».

В результате это дополнительно осложняет «мрачное» положение Украины, лишившейся «значительной части мощностей по выработке электроэнергии».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что западные союзники Киева должны не только позволить использовать свое оружие для ударов по территории России, но и увеличить поставки оружия.

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      Марина Совина
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