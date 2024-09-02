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18:58, 2 сентября 2024Россия

В Госдуме объяснили просьбы Зеленского разрешить удары западным оружием по России

Депутат Новиков связал с пиаром просьбы Зеленского об ударах западным оружием

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Просьбы президента Украины Владимира Зеленского к союзникам разрешить наносить удары западным оружием вглубь российской территории связаны с пиаром, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Такое мнение он высказал в разговоре с «Лентой.ру».

«Сейчас в экспертном сообществе продолжаются разговоры о том, что их себя представляла атака Зеленского на Курск, является ли это согласованным актом, выстроенным и спланированным вместе с Западом. Или, наоборот, в такую авантюру Зеленский мог пуститься только сам по себе, ставя и Запад в том числе перед определенным выбором — поддерживать Зеленского всегда и во всех ситуациях. Ровно так же можно отнестись и к авиационным ударам. Мы понимаем, что, если с использованием западного оружия бандой Зеленского будет нанесен удар по территории России как бы условно несогласованный западными партнерами, это не значит, что эти самые партнеры перестанут Зеленского опекать и поддерживать», — сказал депутат.

Он мог бы идти на такие шаги, не устраивая постоянную информационную шумиху вокруг этой темы. Он ее устраивает ровно как элемент пиара, некой видимости торговли с Западом, где каждый играет свою роль. (…) Все это некая игра, чтобы тему Украины без конца поддерживать в информационном поле. Я не вижу, что здесь речь идет о попытке пройти какие-то разрешительные процедуры перед Западом

Дмитрий Новиковдепутат Госдумы

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно призывал Запад разрешить Киеву наносить удары по целям внутри России вдали от приграничных регионов.

В мае власти США и некоторые другие страны дали право Украине использовать свое оружие для ударов по России, но на ограниченной территории вблизи Харькова. Они объяснили это необходимостью остановить наступление России в этом районе.

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      Варвара Кошечкина
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