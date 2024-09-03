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15:14, 3 сентября 2024Бывший СССР

В США заявили о самом большом продвижении ВС России в зоне СВО с 2022 года

Запад зафиксировал в августе наибольшее продвижение ВС РФ на Украине с 2022 года

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские военные в конце лета достигли наибольшего продвижения в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом передает Welt со ссылкой на вашингтонский Институт по изучению войны (ISW).

По данным ISW, в августе произошло самое большое продвижение Вооруженных сил (ВС) России на Украине с октября 2022 года. Сообщается, что под контроль армии России за месяц перешло 477 квадратных километров.

Наиболее значительных успехов российские военные достигли в Донецкой народной республике. Здесь военнослужащие России подошли к Покровску, который считается стратегическим логистическим узлом.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Роман Костенко отметил, что потеря Вооруженными силами Украины Покровска может привести к серии катастроф. По словам депутата, события после взятия города российскими военными «повлекут дальнейшие поражения» армии Украины.

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