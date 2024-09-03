В США заявили о самом большом продвижении ВС России в зоне СВО с 2022 года

Российские военные в конце лета достигли серьезного продвижения в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Welt со ссылкой на вашингтонский Институт по изучению войны (ISW).
Отмечается, что в августе произошло самое большое продвижение Вооруженных сил (ВС) России на Украине с октября 2022 года. По подсчетам ISW, под контроль российских военных за месяц перешло 477 квадратных километров.
Наиболее значительных успехов армия России достигла в Донецкой народной республике. Здесь российские военные подошли к Покровску, который считается стратегическим логистическим узлом.
Ранее депутат Верховной Рады Украины Роман Костенко заявил, что потеря Вооруженными силами Украины Покровска может привести к серии катастроф. По его словам, события после взятия города российскими военными «повлекут дальнейшие поражения» украинской армии.