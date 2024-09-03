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02:07, 3 сентября 2024Мир

В Венесуэле запросили ордер на арест экс-кандидата в президенты

В Венесуэле запросили ордер на арест бывшего кандидата в президенты Гонсалеса

Фото: Каролина Кабрал / РИА Новости

Генпрокуратура Венесуэлы обратилась в суд с запросом о выпуске ордера на задержание экс-кандидата в президенты от объединенной правой оппозиции Эдмундо Гонсалеса. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик трижды не явился по повестке для дачи показаний. В рамках дела прокуратура трижды вызывала на допрос бывшего кандидата в президены, однако он не являлся к указанному времени. Кроме публикации актов оппозиции с участков он должен будет ответить на вопросы об ответственности за протесты, произошедшие после выборов.

Ранее стало известно, что министры иностранных дел Европейского союза (ЕС) решили не признавать Николаса Мадуро демократически избранным президентом Венесуэлы.

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      Юлия Мискевич
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