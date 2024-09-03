Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:39, 3 сентября 2024Мир

Венгрия сняла с обсуждения в ЕС тему использования активов России для помощи Украине

Венгрия сняла с обсуждения на встрече постпредов ЕС тему замороженных активов РФ

Фото: Yves Herman / Reuters

Председательство Венгрии сняло с обсуждения на встрече постоянных представителей стран Европейского союза (ЕС) тему использования замороженных активов России для помощи Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на повестку заседания постпредов.

«Следующий пункт удален из повестки заседания: экономические и финансовые вопросы — использование чрезвычайных доходов от иммобилизованных активов России для обслуживания и погашения кредитов», — говорится в документе.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель на неформальной встрече глав МИД стран европейского объединения объявил, что Евросоюз отправил на нужды Украины первый транш доходов от размещения замороженных российских активов. Его объем составил 1,4 миллиарда евро.

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Обсудить
      Последние новости

      Бывший вице-президент России заявил о производстве топлива для ВСУ из российской нефти

      Угрожавший пистолетом россиянин поставил школьников на колени и отнял деньги

      Суд арестовал замкомандующего ЛенВо Муминджанова по делу о взятке

      Домохозяйкам посоветовали залить окна йодом

      Шуфутинского потребовали признать народным артистом России

      Великобритания внесла рекордную сумму в фонд помощи Украине

      Россиянам назвали запрещенные для возведения в ипотеку постройки

      Египтянин заключил контракт с Минобороны и отправился на СВО

      Москвичам назвали время прихода дождей

      Россиянина без признаков жизни нашли в канаве в Таиланде со следами пыток

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше