Венгрия сняла с обсуждения в ЕС тему использования активов России для помощи Украине

Венгрия сняла с обсуждения на встрече постпредов ЕС тему замороженных активов РФ

Председательство Венгрии сняло с обсуждения на встрече постоянных представителей стран Европейского союза (ЕС) тему использования замороженных активов России для помощи Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на повестку заседания постпредов.

«Следующий пункт удален из повестки заседания: экономические и финансовые вопросы — использование чрезвычайных доходов от иммобилизованных активов России для обслуживания и погашения кредитов», — говорится в документе.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель на неформальной встрече глав МИД стран европейского объединения объявил, что Евросоюз отправил на нужды Украины первый транш доходов от размещения замороженных российских активов. Его объем составил 1,4 миллиарда евро.