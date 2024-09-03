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20:35, 3 сентября 2024Ценности

Виктория Боня примерила бикини 12-летней дочери

44-летняя телеведущая Виктория Боня примерила розовое бикини 12-летней дочери

Кадр: Telegram-канал Виктория Боня

Российская телеведущая и блогерша Виктория Боня примерила одежду своей 12-летней дочери Анджелины Смерфит. Соответствующее видео она опубликовала в Telegram.

44-летняя инфлюэнсерша решила выбрать себе купальник для поездки на Мальдивы. Она примерила перед камерой несколько вариантов. В том числе знаменитость надела розовое бикини, которое состояло из топа с треугольными чашками и трусов с завязками на бедрах.

Впоследствии ведущая выяснила, что данный наряд принадлежит ее ребенку. Она поинтересовалась у дочери, походит ли ей указанный комплект и может ли девочка его подарить ей. Наследница блогерши на оба вопроса ответила отрицательно.

В июле Виктория Боня также примерила платье 12-летней дочери и показала результат похудения.

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      Карина Черных
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