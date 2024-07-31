Телеведущая Боня показала фигуру после похудения в платье 12-летней дочери

Российская телеведущая и блогерша Виктория Боня примерила платье 12-летней дочери и показала результат похудения. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

На размещенных кадрах 44-летняя экс-участница «Дома-2» позировала напротив зеркала в полный рост в бежевом мини-платье с воланами на юбке и корсетным верхом. При этом звезда отказалась от обуви и продемонстрировала стройную фигуру.

«Я нашла вот такое платьишко, и мне оно нравится. Я думаю, что она где-нибудь на Shein его заказывала, но оно такое прикольное. Наступает момент, когда я тоже могу носить вещи своей дочки», — высказалась звезда.

Ранее в июле Виктория Боня ответила на критику своей внешности фразой «вы тоже постареете». Так, во время записи прямого эфира один из подписчиков обратил внимание на шею знаменитости и назвал ее старой. Боня, в свою очередь, решила отреагировать на данное высказывание.