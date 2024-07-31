Виктория Боня ответила на критику своей внешности фразой «вы тоже постареете»

Телеведущая Виктория Боня ответила хейтерам на критику своей шеи

Российская телеведущая и блогерша Виктория Боня ответила хейтерам на критику своей внешности. Соответствующее видео появилось во «ВКонтакте».

На размещенных кадрах 44-летняя экс-участница «Дома-2» предстала в белой майке и без макияжа на лице. Так, во время записи прямого эфира один из подписчиков обратил внимание на шею знаменитости и назвал ее старой.

Боня, в свою очередь, решила отреагировать на данное высказывание следующей фразой: «Оставьте меня в покое, я вас умоляю, ребята! Идите спать! Вы тоже постареете. Если вам повезет, у вас тоже будет старая шея. Вы должны заслужить старую шею в своей жизни».

Ранее Виктория Боня показала тело в нижнем белье после набора мышечной массы.