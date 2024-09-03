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01:24, 3 сентября 2024Мир

Власти Венесуэлы отреагировали на конфискацию США самолета Мадуро

Власти Венесуэлы обвинили США в пиратстве из-за конфискации самолета Мадуро

Фото: Handout / Reuters

Правительство Венесуэлы обвинило США в пиратстве из-за конфискации самолета президента страны Николаса Мадуро. Реакцию властей опубликовал министр коммуникаций, культуры и туризма Фредди Няньес в своем Telegram-канале.

«Венесуэла заявляет международному сообществу, что власти Соединенных Штатов Америки, совершив повторную преступную практику, незаконно конфисковали самолет, которым пользовался президент Республики, оправдывая себя тем, что меры принуждения, которые он в одностороннем и незаконном порядке вводит по всему миру», — написал Няньес.

Ранее США арестовали самолет Николаса Мадуро в Доминиканской Республике и направили его во Флориду. Также один из анонимных источников из администрации президента США подчеркнул, что целью данной акции была демонстрация властям Венесуэлы, что «никто не стоит выше закона».

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      Евгений Силаев
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