Военный эксперт объяснил массированную атаку украинскими БПЛА по регионам России

Полковник Матвийчук: ВСУ запустили БПЛА 1 сентября для демонстрации силы

Массированная атака украинскими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по регионам России произошла в ночь на 1 сентября. Цель налета почти 160 дронов раскрыл «Царьграду» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Украина, по мнению Матвийчука, таким образом пытается демонстрировать Вашингтону свою силу. «Думаю, это такая презентация, протокол о намерениях, что, мол, мы еще сильны, у нас есть достаточно большое количество беспилотников различной модификации, мы будем наносить удары», — сказал эксперт.

Ранее Минобороны заявило о перехваченных украинских беспилотниках за ночь 1 сентября. По состоянию на 8 утра, в ведомстве сообщили о 158 уничтоженных БПЛА. Наибольшее количество беспилотников сбили над территорией Курской области — 46 единиц.

34 летательных аппарата поразили над Брянской областью, 28 — над Воронежской, 14 — Белгородской, восемь — над Рязанской, по два над Тамбовской и Смоленской областями, по одному над Орловской, Тверской и Ивановской.

«Два — над Москвой, семь — над Московской областью, пять — над территорией Калужской области, четыре — над территорией Липецкой области, три — над территорией Тульской области», — добавили в Минобороны.