Военный эксперт Дандыкин: российский обменный фонд больше украинского

Сдача в плен среди военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) не носит массового характера, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. По его словам, чаще в плен попадают раненые.

«Речи о массовых сдачах в плен нет, — подчеркнул военный эксперт. — Сдаются только тогда, когда нет никакой возможности к сопротивлению. Часто попадают раненые, которых оставляют на поле боя, но никакой массовости нет. Объективно, такая сдача была только в Мариуполе, когда выходили сотнями».

Среди российских военных, как рассказал Дандыкин, тоже есть случаи сдачи в плен, но это явление также не массовое.

«Могу сказать только, что обменный фонд у нас значительно больше, чем у противника. На Украине же уже начали говорить о том, что в фонд можно включать, к примеру, священников запрещенной канонической православной церкви», — сказал собеседник «Ленты.ру».

Ранее стало известно, что ВСУ столкнулись с неожиданным маневром Российской армии в Курской области. Военные группировки войск «Север» застали врасплох солдат ВСУ в приграничном районе Курской области, уничтожив их колонну.