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19:27, 3 сентября 2024Забота о себе

Врач объяснила правила лечения анемии

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

Анемия — это состояние, которое требует обязательного обращения к специалисту, заявила эндокринолог Европейского Медицинского Центра EMC Елена Островская. Правила ее лечения врач объяснила в разговоре с «Лентой.ру».

По словам Островской, чтобы назначить правильно лечение, важно определить причину анемии. Например, если она вызвана дефицитом фолиевой кислоты, нужно принимать ее, а если не хватает витамина В12, то назначают его. Кроме того, часто бывает так, что гемоглобин у человека в норме, а уровни железа и ферритина низкие. В этом случае препараты железа не дадут результата, предупредила эндокринолог.

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Островская обратила внимание, что в большинстве случаев анемия развивается медленно, если не считать острых травм и кровопотерь, поэтому организм успевает адаптироваться к низкому уровню гемоглобина и постепенно использует запасы. «Из-за этого люди ходят на работу, занимаются домашними делами, играют с детьми и даже ухитряются ходить в спортивный зал и не понимают, почему у них высокий пульс на тренировках, периодически кружится голова и ощущается повышенная слабость», — рассказала врач.

Одно из главных негативных последствий хронической анемии и, как следствие гипоксии органов и тканей, — снижение иммунной защиты. Известно, что развитие онкологических процессов связано с плохой иммунной системой организма, поэтому при хронической гипоксии онкологические процессы протекают активнее

Елена Островскаяэндокринолог

Ранее терапевт Ольга Сухарева рассказала о неочевидных признаках анемии. К симптомам врач отнесла слабость, недомогание, апатию, выпадение волос, мелькание «мушек» перед глазами, синдром беспокойных ног.

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      Наталья Обрядина
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