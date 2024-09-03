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20:32, 3 сентября 2024Забота о себе

Врач предупредил о риске сепсиса из-за недолеченного цистита

Уролог Али: чтобы снизить риск рецидива цистита, надо следить за гигиеной

Фото: AstroStar / Shutterstock / Fotodom

Женщины обращаются к урологам с жалобами на инфекции мочевыводящих путей (ИМП) — уретрит, цистит, пиелонефрит — в 40 раз чаще мужчин из-за особенностей строения уретры, заявил кандидат медицинских наук, доцент Института урологии и репродуктивного здоровья человека, эксперт сообщества UmetEXPERTS Станислав Али. В беседе с «Лентой.ру» он рассказал, что эти заболеваний, если их не лечить, могут приводить к серьезным проблемам со здоровьем вплоть до сепсиса.

Чтобы снизить риск развития этих заболеваний, Али рекомендовал следить за гигиеной в интимной зоне. Кроме того, он призвал укреплять иммунитет, вести упорядоченную половую жизнь с использованием барьерных контрацептивов, а также держать под контролем хронические заболевания мочеполовой системы.

Инфекции мочевыводящих путей могут трудно поддаваться лечению из-за новообразований, мешающих нормальному оттоку мочи и провоцирующих формирование конкрементов, которые могут служить матрицей для рецидива инфекции. Кроме того, при сахарном диабете, нарушениях работы щитовидной железы слизистые пересыхают быстрее, что позволяет инфекциям, грибкам и вирусам быстрее распространяться по организму

Станислав Алиуролог, кандидат медицинских наук, доцент Института урологии и репродуктивного здоровья человека

Если же вовремя не начать лечение инфекций мочевыводящих путей, заболевание перейдет в хроническую форму и вызовет постоянные проблемы с мочеиспусканием. «К тому же при отсутствии терапии ткани пораженных органов могут отмереть, и-за чего органы утратят свою структуру и основную функцию. Самым грозным осложнением ИМП является почечная недостаточность. Также при развитии инфекции возможны сепсис и абсцесс», — предупредил он о риске.

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Ранее диетолог Рут Тонг рассказала о способах снизить боль во время секса при наличии ИМП. В частности, по ее словам, перед половым актом и после него необходимо помочиться.

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      Наталья Обрядина
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