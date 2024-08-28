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05:00, 28 августа 2024Забота о себе

Женщинам подсказали способы снизить боль во время секса при цистите

Фото: Nattakorn_Maneerat / Shutterstock / Fotodom

Существуют способы снизить боль во время секса при наличии инфекции мочевыводящих путей (ИМП), рассказала диетолог Рут Тонг. Их она назвала изданию The Sun.

Чаще всего у пациентов с ИМП диагностируют цистит, при котором бактерии попадают в мочевой пузырь, однако инфекции могут также поражать уретру или почки, отметила Тонг. Чтобы максимально снизить интенсивность проявления заболевания и защититься от дискомфорта во время секса, она посоветовала пить больше жидкости. Также, считает она, перед половым актом и после него необходимо помочиться. Это, по словам специалистки, не только снизит дискомфорт, но и поможет в профилактике заболеваний, передающихся половым путем.

Кроме того, женщинам с ИМП необходимо активно пользоваться смазкой, продолжила Тонг. Однако важно избегать лубрикантов со спермицидами, глицерином, подсластителями, сорбитолом в составе, так как эти вещества могут раздражать вагинальную область и потенциально повышают риск заражения.

В заключение Тонг посоветовала правильно питаться, чтобы помочь организму бороться с инфекциями. «Соблюдение диеты, богатой растительной пищей и полезными ненасыщенными жирами, при одновременном отказе от рафинированных углеводов полезно для общего здоровья и иммунитета», — подытожила она.

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      Алиса Дмитриева
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