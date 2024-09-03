Врач раскрыл неожиданные причины повышенного аппетита

Врач Мясников: прием препаратов от диабета вызывает повышение аппетита

Врач общей практики Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» заявил, что прием нейролептиков и лекарств для лечения сахарного диабета может провоцировать повышение аппетита. Выпуск, в котором доктор раскрыл неожиданные причины такого состояния, доступен на платформе «Смотрим».

«От приема многих нейролептиков, которые принимают люди с шизофренией, пациенты поправляются на 10-15-20 килограммов, а снять их с нейролептиков нельзя», — объяснил медик.

Помимо этого, провоцируют повышение аппетита препараты для лечения сахарного диабета, отметил Мясников. «Многие лекарства для лечения сахарного диабета второго типа увеличивают вес, гормоны увеличивают вес», — добавил врач.

Ранее врач-диетолог Марина Макиша назвала продукты для снижения аппетита. Специалистка сообщила, что яйца, авокадо, картофель и хумус хорошо насыщают организм.