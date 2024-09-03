Врач развеял миф о вреде популярной группы препаратов

Врач Мясников опроверг мнение, что прием статинов провоцирует заболевания печени

Врач общей практики Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» опроверг мнение о том, что прием статинов провоцирует заболевания печени. Выпуск, в котором доктор развеял миф о вреде популярной группы препаратов, доступен на платформе «Смотрим».

«На самом деле, изначально думали, что статины могут вести к повышению печеночных ферментов, и раньше одновременно с назначением статинов смотрел печеночные ферменты, потом через три месяца, потом через полгода, потом через год», — рассказал медик. Сейчас, по словам врача, медицинское сообщество отошло от подобной практики.

Специалист объяснил, что в настоящее время статины в некоторых случаях назначаются даже при гепатите С и В. «По сегодняшним воззрениям, они для печени не вредны, хотя еще недавно считалось, что потенциально они могут оказать определенное влияние», — заключил доктор.

Ранее Мясников предупредил о неожиданной опасности приема антибиотиков. Врач заявил, что частый прием таких медикаментов может привести к астме.

