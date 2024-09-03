Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:29, 3 сентября 2024Интернет и СМИ

Врач развеял миф о вреде популярной группы препаратов

Врач Мясников опроверг мнение, что прием статинов провоцирует заболевания печени

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Врач общей практики Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» опроверг мнение о том, что прием статинов провоцирует заболевания печени. Выпуск, в котором доктор развеял миф о вреде популярной группы препаратов, доступен на платформе «Смотрим».

«На самом деле, изначально думали, что статины могут вести к повышению печеночных ферментов, и раньше одновременно с назначением статинов смотрел печеночные ферменты, потом через три месяца, потом через полгода, потом через год», — рассказал медик. Сейчас, по словам врача, медицинское сообщество отошло от подобной практики.

Специалист объяснил, что в настоящее время статины в некоторых случаях назначаются даже при гепатите С и В. «По сегодняшним воззрениям, они для печени не вредны, хотя еще недавно считалось, что потенциально они могут оказать определенное влияние», — заключил доктор.

Ранее Мясников предупредил о неожиданной опасности приема антибиотиков. Врач заявил, что частый прием таких медикаментов может привести к астме.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский признал крупные потери при ударе по учебному центру ВСУ. Счет жертв идет на десятки

      В Кремле ответили на вопрос о сигнале России и Монголии западным странам

      Российский бизнес выступил против реестра нелегальной миграции

      В Госдуме отреагировали на желание Долиной получить госзащиту после угроз

      В Монголии объяснили отказ «арестовать» Путина

      Врач развеял миф о вреде популярной группы препаратов

      Еще одна страна Азии захотела вступить в БРИКС

      Игры медвежат в российском заповеднике попали в объектив фотоловушки

      На Западе заявили о борьбе Зеленского за выживание

      63-летняя Джулианна Мур удивила фанатов моложавой внешностью на красной дорожке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше