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12:30, 2 сентября 2024Интернет и СМИ

Врач предупредил о неожиданной опасности приема антибиотиков

Врач Мясников заявил, что частый прием антибиотиков может привести к астме

Фото: Alexander Grey / Unsplash

Врач общей практики Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» заявил, что частый прием антибиотиков может привести к астме. Выпуск, в котором доктор предупредил о неожиданной опасности этой группы препаратов, доступен на платформе «Смотрим».

Медик рассказал, что частый прием антибиотиков в детстве повышает риск развития астмы в будущем. «Мы говорим: до года вообще желательно детям антибиотики давать по жизненным показаниям, антибиотики — хороший фактор риска для многих болезней. (...) В том числе для астмы», — объяснил специалист.

Ранее Мясников перечислил главные ошибки при приеме антибиотиков. В частности, врач предупредил, что нельзя нарушать время и кратность приема антибиотиков.

До этого главврач Клинической больницы № 1 МЕДСИ Татьяна Шаповаленко назвала неправильное питание, нахождение в непроветриваемых помещениях и прием антибиотиков основными ошибками при лечении простуды.

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      Олег Давыдов
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