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11:13, 14 февраля 2024Интернет и СМИ

Врач перечислил главные ошибки при приеме антибиотиков

Врач Мясников заявил, что нельзя нарушать время и кратность приема антибиотиков

Фото: Unsplash

Известный врач общей практики и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» заявил, что нельзя нарушать время и кратность приема антибиотиков. Выпуск передачи, в котором доктор перечислил главные ошибки при приеме препаратов этой группы, доступен на платформе «Смотрим».

Специалист назвал ошибками пациентов самостоятельное прекращение курса лечения антибиотиками, а также прием нескольких препаратов с одним действующим веществом. «Сплошь и рядом я вижу, когда человек принимает два антибиотика, а это — одно и то же. Один называется "папа", другой — "мама", а на самом деде мелкими буквами указано одно действующее вещество», — пояснил медик.

Еще одной ошибкой врач назвал неправильное запивание антибиотиков. По его словам, запивать лекарства нужно обычной негазированной водой. Доктор объяснил, что, к примеру, антибиотик тетрациклин нельзя запивать молоком, кларитромицин и азитромицин — соком.

К ошибкам при приеме антибиотиков Мясников также причислил нарушение времени и кратности их приема. «Если вы ввязались в историю с приемом антибиотиков, если уж начали, а не ушли в отрицание, имеет смысл придерживаться курса приема, дозировки и времени приема», — призвал он.

Ранее главврач Клинической больницы № 1 МЕДСИ Татьяна Шаповаленко в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» назвала неправильное питание, нахождение в непроветриваемых помещениях и прием антибиотиков основными ошибками при лечении простуды.

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      Олег Давыдов
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