«РВ»: ВС РФ ликвидировали бойцов ВСУ во время их совещания под Курской областью

Вооруженные силы (ВС) России обнаружили группу бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничье Курской области, они остановились на открытой местности. Совещание военнослужащих прервали российские снаряды, противник был ликвидирован, видео случившегося опубликовали в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны» («РВ»).

«Армия России продолжает массово уничтожать технику врага и боевиков, вторгшихся на русские земли», — подчеркнули авторы Telegram-канала.

Ранее стало известно о попадании российской авиабомбы по пункту временного размещения солдат ВСУ в Харьковской области. По словам подполковника Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрея Марочко, в результате авиаудара ВС России уничтожили более 30 украинских военных.