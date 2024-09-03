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09:10, 3 сентября 2024Россия

ВС России прервали совещание бойцов ВСУ снарядами в курском приграничье

«РВ»: ВС РФ ликвидировали бойцов ВСУ во время их совещания под Курской областью

Фото: Ukrainian Armed Forces / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России обнаружили группу бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничье Курской области, они остановились на открытой местности. Совещание военнослужащих прервали российские снаряды, противник был ликвидирован, видео случившегося опубликовали в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны» («РВ»).

«Армия России продолжает массово уничтожать технику врага и боевиков, вторгшихся на русские земли», — подчеркнули авторы Telegram-канала.

Ранее стало известно о попадании российской авиабомбы по пункту временного размещения солдат ВСУ в Харьковской области. По словам подполковника Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрея Марочко, в результате авиаудара ВС России уничтожили более 30 украинских военных.

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      Александра Синицына
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