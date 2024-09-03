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19:36, 3 сентября 2024Россия

ВСУ обстреляли сразу два населенных пункта в российском регионе

Гладков сообщил об обстреле сразу двух населенных пунктов в Белгородской области

Фото: Oleg Petrasiuk / Ukrainian 24th Mechanised Brigade / AP

Сразу два населенных пункта в Белгородской области подверглись обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа в результате обстрела различные повреждения выявлены в пяти частных домовладениях: выбиты окна, посечены фасады и заборы», — написал чиновник.

Еще один населенный пункт — село Графовка — также подвергся обстрелам со стороны украинских войск. В результате нападения в двух частных домах оказалась разбита кровля. Еще в пяти частных домовладениях выбиты окна. В обоих селах зафиксировали повреждения линии электроснабжения.

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      Никита Абрамов
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