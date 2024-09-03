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10:31, 3 сентября 2024Россия

Минобороны заявило о развертывании дополнительных средств ПВО в регионе России

Минобороны России: в Белгородской области развернуты дополнительные средства ПВО

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В группировке войск Белгородской области развернули дополнительные средства противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщили в Минобороны, передает ТАСС.

Там уточнили, что оперштаб Белгородской области направил в оперативную оперативную группу Координационного совета Минобороны России 27 запросов, 18 из которых уже реализовали.

Днем ранее, 2 сентября, министерство обороны отчиталось о дополнительных поставках комплексов разведки в Белгородскую и Курскую области.

В Курской области действует режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального характера, а также режим контртеррористической операции — в регионе четыре недели идут бои с Вооруженными силами Украины, там пострадали свыше 220 человек. В Белгородской области также введен режим ЧС федерального масштаба.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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