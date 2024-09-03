Вышедшая за себя замуж женщина развелась

Бразильская модель Сьюлин Кэри, вышедшая за себя замуж, развелась спустя год

Модель из Бразилии, живущая в Великобритании, развелась сама с собой спустя год после «свадьбы». Об этом пишет Daily Star.

36-летняя Сьюлин Кэри вышла за себя замуж в 2023 году. По ее словам, она хотела перестать чувствовать себя одиноко, поэтому решила найти гармонию с самой собой. Для этого, помимо проведения свадебной церемонии, женщина прошла семейную терапию, состоящую из десяти сеансов, в одиночку.

Кэри утверждает, что развелась, поскольку стала уставать от самой себя. «Я поняла, что оказывала на себя большое давление, и это иногда изматывало меня, — объясняет она. — Я поняла, что даже в браке с самим собой важно принимать свои несовершенства».

Как подчеркивает модель, ей пришлось пройти сложный путь самопознания и принятия себя, чтобы снова стать готовой к отношениям.

Ранее сообщалось, что Дэнни из американского города Лос-Анджелес, год назад вышедшая замуж за себя, решила снова начать встречаться с мужчинами и завести любовника. Ненавистников, которые осуждают ее попытку жениться на себе, женщина пытается игнорировать.

