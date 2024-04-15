Вышедшая замуж за себя женщина решила завести любовника

Daily Mirror: в США женщина вышла замуж за себя и решила завести любовника

Женщина, год назад вышедшая замуж за себя, решила снова начать встречаться с мужчинами и завести любовника. Об этом сообщает Daily Mirror.

Дэнни из американского города Лос-Анджелес утверждает, что с детства мечтала выйти замуж за себя, но всерьез задумалась о такой перспективе относительно недавно. В тот период, по ее словам, она ходила к психотерапевту и училась лучше относиться к себе. «Я бросила пить, перестала заниматься сексом, — вспоминает она. — Я прекрасно проводила время одна, ходила с собой на свидания и пыталась понять, что мне нравится».

Когда Дэнни решила устроить «свадьбу», то первоначально никому об этом не сказала. Она думала, что ее станут отговаривать, но опасения были напрасны. На церемонию, которая обошлась ей в четыре тысячи долларов (370 тысяч рублей), собрались друзья и родственники. Женщина в одиночку прошла к алтарю и произнесла свадебную клятву, глядя на себя в зеркало.

По словам Дэнни, в последнее время она снова стала ходить на свидания и пытается найти серьезного романтического партнера. Ненавистников, которые осуждают ее попытку жениться на себе, женщина пытается игнорировать. «Почему мне нельзя себя любить? — спрашивает она у них. — Почему нельзя выйти за себя замуж? Это же никому не вредит».

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