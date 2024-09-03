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09:35, 3 сентября 2024Наука и техника

Windows XP запустили на iPhone

Блогер Michael MJD запустил на iPhone Windows XP и игру Half-Life

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Блогеру под ником Michael MJD удалось установить на iPhone операционную систему Windows XP. Ролик с демонстрацией доступен на YouTube-канале автора.

Энтузиаст рассказал, что эксперимент стал возможным после того, как Apple разрешила работу эмуляторов на своих смартфонах. Специалисту удалось установить на iPhone одну из самых популярных версий Windows в истории и запустить ее.

По словам блогера, для установки ему пригодился эмулятор UTM SE, доступный в App Store. Затем он загрузил в память смартфона образ Windows XP и установил систему. Из-за значительных ограничений производительности процесс установки заняла два часа, еще полчаса автор потратил, чтобы запустить устаревшую ОС. Также специалист смог установить и запустить через ОС от Microsoft игру Half-Life.

Michael MJD также рассказал, что попытался установить на iPhone Windows 98 и 95. Однако системы зависли в процессе инсталляции. При этом энтузиасту удалось увеличить производительность Windows XP, когда он установил ОС через AltStore. В заключение блогер отметил, что пользоваться Windows с телефона сложно, так как интерфейс ОС не адаптирован под размеры дисплея iPhone.

В начале августа корпорация Microsoft напомнила пользователям об окончании поддержки популярных версий Windows. Так, компания перестанет выпускать обновления для Windows 11 21H2 и 22H2.

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      Андрей Ставицкий
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