Задолженность россиян по кредиткам приблизилась к рекорду

IZ.RU: долги россиян по кредиткам за год выросли в 1,5 раза из-за высоких ставок

Долги россиян по кредитным картам возросли почти в 1,5 раза за год, в июле общий объем приблизился к рекордным 5 трлн рублей. Причинами называют рост потребительского спроса, инфляцию и практически отсутствие альтернативы, поскольку из-за высоких ставок потребительские кредиты выдают под большие проценты, рассказали «Известия» (IZ.RU).

Общий объем долгов граждан по кредитным картам в июле достиг 4,8 триллиона рублей (+42 процента, в 1,4 раза больше аналогичного периода 2023 года. При этом число открытых карт увеичилось только до 82 миллионов (всего +16 процентов).

В крупных банках подтверждают рост портфеля, в ПСБ динамику объясняют привлекательными условиями — прозрачными системами кешбэка, гибкими ценовыми условиями. По их данным, чек средний чек по картам за год увеличился на треть. Средний лимит по заявкам вырос с 48 тысяч до 168 тысяч рублей.

Спрос на кредитки растет на фоне высоких инфляционных ожиданий, а также высоких ставок по потребкредитам. Во время грейс-периода проценты по кредитным картам не начисляются, а по его истечении полная стоимость кредита составляет примерно 23- 40 процентов. В то же время потребкредиты обходятся в среднем 40-60 процентов годовых.

Вместе с рекордным ростом портфеля кредитных карт в России фиксируется повышение уровня просроченной задолженности, объем необслужеваемых долгов от 90 и более дней стал больше почти на треть по итогам июля (до 579 миллиардов рублей).

Ранее стало известно, что россияне стали на 16 % чаще просрочивать платежи по ипотеке. В Центробанке отметили, что просрочки допускают в основном заемщики, получившие кредит в предыдущие годы.