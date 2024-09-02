Россияне стали чаще просрочивать платежи по ипотеке

«Известия»: россияне стали на 16 % чаще просрочивать платежи по ипотеке

Россияне стали чаще допускать значительную просрочку по ипотеке. За первую половину 2024 года объем жилищных кредитов, просрочка по которым составила более 90 дней, вырос на 16 процентов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Банка России.

При этом совокупный ипотечный портфель вырос только на шесть процентов, до 18 триллионов рублей, что указывает на ухудшение его качества. В 2023 году ситуация была обратной — объем просроченных ссуд за аналогичный период увеличился на три процента, а портфель вырос на девять процентов.

В Центробанке отметили, что просрочки допускают в основном заемщики, получившие кредит в предыдущие годы. Рост объема таких ссуд может быть связан с высокими риск-аппетитами банков в то время. Доля просроченных кредитов в общем объеме ипотеки по-прежнему остается низкой, несмотря на рост — она составляет 0,6 процента.

Ранее эксперты Центра финансовой экспертизы Роскачества напомнили, что при отъеме жилья за долги по кредиту не учитывают фактор единственного жилья.