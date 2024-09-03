Заместитель генсека НАТО подал в отставку

Заместитель генсека НАТО Джоанэ подал в отставку

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ подал в отставку, ее уже официально принял глава альянса Йенс Столтенберг. Об этом сообщается на сайте пресс-службы альянса.

«Мирча служил НАТО почти пять лет. Его внимание к технологиям и новым вызовам безопасности имело решающее значение для продвижения инноваций в Альянсе. Он настоящий трансатлантист, и его работа с партнерами принесла большую пользу НАТО. Я желаю ему всего наилучшего в будущем», — рассказал Столтенберг.

Дополнительно отмечается, что Джоанэ стал первым румыном на данном посту. Кроме того, он первый выходец из стран бывшей Организации Варшавского договора (ОВД), представитель которой занял подобную должность.

Ранее Джоанэ заявил, что в НАТО принято обсуждать решения, потенциально опасные для союзников по альянсу. Таким образом он прокомментировал слова министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о необходимости перехвата российских ракет над Украиной.