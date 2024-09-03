Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:55, 3 сентября 2024Мир

Заместитель генсека НАТО подал в отставку

Заместитель генсека НАТО Джоанэ подал в отставку

Фото: Johanna Geron / Reuters

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ подал в отставку, ее уже официально принял глава альянса Йенс Столтенберг. Об этом сообщается на сайте пресс-службы альянса.

«Мирча служил НАТО почти пять лет. Его внимание к технологиям и новым вызовам безопасности имело решающее значение для продвижения инноваций в Альянсе. Он настоящий трансатлантист, и его работа с партнерами принесла большую пользу НАТО. Я желаю ему всего наилучшего в будущем», — рассказал Столтенберг.

Дополнительно отмечается, что Джоанэ стал первым румыном на данном посту. Кроме того, он первый выходец из стран бывшей Организации Варшавского договора (ОВД), представитель которой занял подобную должность.

Ранее Джоанэ заявил, что в НАТО принято обсуждать решения, потенциально опасные для союзников по альянсу. Таким образом он прокомментировал слова министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о необходимости перехвата российских ракет над Украиной.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      Бывший вице-президент России заявил о производстве топлива для ВСУ из российской нефти

      Угрожавший пистолетом россиянин поставил школьников на колени и отнял деньги

      Суд арестовал замкомандующего ЛенВо Муминджанова по делу о взятке

      Домохозяйкам посоветовали залить окна йодом

      Шуфутинского потребовали признать народным артистом России

      Великобритания внесла рекордную сумму в фонд помощи Украине

      Россиянам назвали запрещенные для возведения в ипотеку постройки

      Египтянин заключил контракт с Минобороны и отправился на СВО

      Москвичам назвали время прихода дождей

      Россиянина без признаков жизни нашли в канаве в Таиланде со следами пыток

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше