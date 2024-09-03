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19:42, 3 сентября 2024Ценности

Жена российского миллиардера отпраздновала день рождения в откровенном наряде

Жена миллиардера Лебедева Елена Перминова надела откровенное платье на 38-летие

Кадр: @lenaperminova

Жена российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева, модель Елена Перминова отпраздновала 38-летие в откровенном наряде. Соответствующие публикации появились в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Манекенщица надела на день рождения белое корсетное макси-платье с прозрачной юбкой и кружевом отечественного бренда Ulyana Sergeenko. Образ она дополнила ожерельем с прозрачными камнями, а волосы оставила распущенными.

Знаменитость указала, что устроила торжество в шатре в своем саду. Она заказала огромный торт, покрытый малиной, и наняла российского шеф-повара Владимира Мухина.

В июне жена российского миллиардера Владислава Доронина, модель Кристина Романова отметила день рождения в прозрачном платье без бюстгальтера.

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      Карина Черных
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