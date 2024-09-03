Жители российского города пожаловались на затопленные квартиры и промерзающие полы

Жители Нового Уренгоя пожаловались на затопленные квартиры и промерзающие полы

Жильцы одного из домов в Новом Уренгое пожаловались на то, что его крыша протекает, из-за чего квартиры затапливает, а полы промерзают на протяжении нескольких лет. Внимание на ситуацию в российском городе обратило издание Ura.ru.

Проблемный дом, расположенный по адресу микрорайон Строителей, 7/2, был построен в 2017 году. По словам одного из жильцов, промерзание происходит вдоль термоусадочного шва из-за недоработки строителей. «С момента заселения у нас, как и у соседей выше и ниже этажами, промерзает пол вдоль термоусадочного шва, который застройщиком не был утеплен. Промерзание квартир — это не все! Крыша течет каждую весну! Людей топит», — посетовал житель Нового Уренгоя.

Помимо этого, он рассказал, что дом в эксплуатацию принимали городская мэрия и госстройнадзор, а управляющие компании, которые занимаются его обслуживанием, постоянно меняются, что ведет к росту тарифов на обслуживание и ремонт.

В августе жильцам одного из домов Первоуральска Свердловской области пришлось по крайней мере четыре дня жить в затопленных фекалиями квартирах без воды.