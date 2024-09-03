Жителям богатых стран стало не хватать денег на жилье

FT: недовольство ценами на жилье в богатых странах выросло до рекордных уровней

В богатых странах недовольство населения ценами на жилье выросло до рекордно высокого уровня. Об этом сообщило издание Financial Times (FT).

Недвижимость в ряде государств Европы все еще стоит дороже, чем до пандемии. В США ее цены также взлетели: почти 60 процентов жителей сказали, что недовольны малым количеством доступного жилья. Кроме того, резко выросла арендная плата.

Есть мнение, что данная ситуация скажется на результатах президентских выборов, которые пройдут в США в 2024 году.

Эксперты Gallup, изучившие настроения граждан 37 стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития, выяснили, что больше всего жилищной проблемой недовольны люди младше 30 лет.

В Германии доля недовольных доступностью жилья выросла до нового максимума в 46 процентов, по сравнению с 42 процентами в 2023 году и более чем вдвое по сравнению с данными до 2012 года. В Испании этот показатель вырос до 62 процентов в 2024 году, что стало самым высоким его значением со времен финансового кризиса.

Кроме того, около 30 процентов населения в богатых странах недовольны системой здравоохранения, образования и общественного транспорта.

Ранее сообщалось, что двухкомнатная квартира в Москве стоит столько же, сколько четырехкомнатный таунхаус во Франции. А за квартиру площадью 75 «квадратов» в столичном районе Бутово нужно отдать сумму, за которую в португальском городе Порту продаются трехкомнатные апартаменты площадью в 102 квадратных метра.